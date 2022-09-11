لاميتا فرنجيه… بفستان قاتل تثير جنون المتابعين بالفيديو

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ابو ظبي - احمد الجزار - Lebanese Forces
فن محليةالأحد 11 أيلول 2022
بالفيديو: لاميتا فرنجية بفستان قصير “ع البحر”
أطلت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية على المتابعين من خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وثقت من خلاله ظهورها على البحر أثناء تقضيتها لبعض أوقات الراحة.
وظهرت لاميتا بالفيديو وهي تستعرض رشاقتها من خلال ظهورها بفستان لامع ومغطى بالريش سحرت به أنظار الكثيرين. وفي رصد التعليقات ترك المتابعون الكثير من التعليقات في حبها وجمالها.