نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منى فاروق… تثير الجدل بعد أزمة قميص النوم .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تسببت الفنانة منى فاروق في أثارة ضجة كبيرة، وحالة من الجدل، في الساعات القليلة الماضية، عقب ظهورها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

وتسبب هذا الظهور لتعرضها لهجوم شديد حيث وصف البعض ظهورها الأخير، بالظهور بقميص النوم، وهو الأمر الذى دفعها للخروج عن صمتها والتعبير عن غضبها.

وقالت منى فاروق: “ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي، يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد، ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب، أنتوا مزعجين جدا، بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر، بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب، أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه، خافوا ربنا شوية، ربنا موجود وهيعوضني خير، وأنا في حماية ربنا”.

وتابعت منى فاروق قائلة: “ملكوش دعوة بحياتي خليكوا في حالكم أنا مبخافش، واللي بيقولوا عني كلام وحش هتروحوا النار”.

وقامت منى فاروق بفتح باب الأسئلة لمتابعيها، وقامت بإحراج صديق لها كان تعليقه: “أنتي فين” لترد عليه قائلة:”اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم لسة”.

وكشفت منى فاروق في لايف عبر حسابها على إنستجرام، عن معاناتها النفسية واكتئابها خلال تلك الفترة وأكدت قائلة” بتعالج حاليا وسافرت خارج مصر للاستجمام، وعن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وأكدت أنها لم تفعلها من قبل وكله طبيعي.

وتسبب أحد المتابعين في انفعال منى فاروق في لايف عبر صفحتها الخاصة، وجعلها ترد قائلة: “أنا كنت متجوزة وانفصلت، وأي حد هيتطاول معايا أو يشتمنى هيتجازى قانونيا”.

وأوضحت منى فاروق عن أنها لا تحب صداقة البنات، مؤكدة أن ليس لها أصدقاء من الجنس الناعم سوى صديقة واحدة وتوفيت منذ فترة، واعترفت منى خلال البث أنها عندما اعترفت أنها سينجل كان بغرض أن تغيظ صديقها، تحديدًا الإكس بتاعها قائلة: “لما قلت إني سنجل كنت بغيظ الإكس”.

كما شاركت الفنانة منى فاروق منشورا لشقيقها مصطفى يشن فيه هجوما على منتقديه، وجاء فيه: “أنا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهم بجاحة للدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير أنهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقه إزاى”.

واختتم منشوره: “بلاش تضيعوا وقت معايا مفيش حاجة هتأثر فيا ولا بعلاقتي بأهلي”.