شاهد .. مشهورة سناب شات السعودية مودل آش تُشعل الإنترنت بظهور ساخن وتكشف عن أجزاء فاضحة من جسدها

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - أثارت عارضة الأزياء السعودية "مودل آش"، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة "lnstagram"، وظهرت فيها بوضعية مثيرة واستعرضت مناطقها الحساسة وهي بدون لباس داخلي، وهو ما أثار حفيظة المتابعين، والشارع السعودي الذين أعتبروا ظهورها بهذه الطريقة الجريئة و الفاضحة شيء يخصها ولا يمثل المجتمع السعودي، والمرأة السعودية.

واختارت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل، لهذه الإطلالة التي وصفها الكثير من المتابعين بالفاضحة، لباس ضيق مع تسريحة شعر ناعمة انسدلت جوار نهديها المكشوفين. وعلقت عليها قائلة: "هلووو اصدقائي الحلوين".

تتعمد إثارة الجدل

مودل آش، التي تقيم في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، تحرص تحرص على إثارة الجدل على السوشيال ميديا بصور وفيديوهات من حياتها اليومية التي تشاركها مع أصدقائها عبر حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي.

ترقص بــ بيجاما من ريش النعام

مؤخرا إنتشر فيديو جريء لعارضة الأزياء ، ​مودل آش،​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه تتغنى بإرتدائها بيجاما من ريش النعام، وسألت مودل آش، المتابعين هل يعلمون ما يعني ارتدائها بيجاما، لتجيب على نفسها بالقول إن ذلك يدل على أنها أصبحت من الطبقة المخملية.

وتابعت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في أمريكا، قائلة: وداعاً للطبقة المتوسطة وأهلاً بالطبقة المخملية.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من إنتقدها وإعتبر أن الفيديو مستفز، ومنهم من تغزل وتحرش بها وعبروا عن محبتهم لها، وإعجابهم بجمالها وأناقتها.