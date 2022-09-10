موديل روز… ظهرت شبه عاريه من الطائرة وتثير الجدل بين المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الاميركية ​مودل روز​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وثقت من خلالها رحلتها في الطائرة.

وأطلت مودل روز وقد إرتدت هوت شورت باللون الأخضر مع سترة باللون نفسه بأكمام طويلة، وتحتها كروب توب باللون الأبيض، وحذاء عالي باللون الأسود، ونسقت معه نظارات شمسية كبيرة باللون الأسود، ومجموعة أكسسوارات مميزة.

أما من الناحية الجمالية، فتركت مودل روز شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمال ملامحها.

الجمهور عبّر عن إستياءه من إطلالة مودل روز هذه، واعتبرا انها لا تليق بالسفر.