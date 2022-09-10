ياسمين الخطيب… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وقوبلت الصورة بتعليقات كثيرة من جمهورها، ومنهم الفنانة ريم البارودي.

وظهرت ياسمين الخطيب بفستان برتقالي، وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها.

كما اعتمدت «ميك آب» هادئ مما ساهم في إبراز جمال ملامح وجهها.

يذكر أن ياسمين الخطيب، شاركت جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها عبر تداول الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت «الخطيب»، على الصورة قائلة: «هنا القاهرة، مصر، أم الدنيا».

وظهرت ياسمين الخطيب، بنطلون جينز أزرق وبادي أبيض “كت”، كما تركت شعرها الأصفر منسدل على كتفيها، وارتدت نظارة شمسية ساهمت في إبراز جمال ملامح وجهها.. وحصلت الصور على العديد من الإعجابات والتعليقات التي جاءت جميعها تحمل الغزل والحب للنجمة ياسمين الخطيب من قبل متابعيها.

كما أضافت صورة أخرى على حسابها ” انستجرام” مكتوب عليها كلمة ” تجلي “.