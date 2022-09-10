نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أيتن عامر …بإطلالة مبهجة في أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت آيتن عامر، بإطلالة صيفية مبهجة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

ولا يزال خبر انفصال الفنانة آيتن عامر عن والد أبنائها مدير التصوير محمد عز العرب يمثل صدمة لمتابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عدم تعليقها على الحدث حتى الآن.

وفضلت ايتن عامر تتجاهل أخبار انفصالها المؤكدة من قبل المقربين منها، وفي منشور غير متوقع نشرت عبر ستوري انستجرام فيديو مكتوب عليه في محكمة الله نلتقي، وكتبت عليه انا بقول درر والله.

وتهتم ايتن عامر حاليا بنجاح ألبومها الغنائي وخاصة أغنيتها الجديدة “توتا فروتا” وتنشر فيديوهات تيك توك حرص جمهورها على القيام بحركات ومشاهد تمثيلية على كلماتها.