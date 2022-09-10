يسرا … تخطف الأنظار بإطلالة رائعة من “مهرجان البندقية” بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت النجمة يسرا على مشاركة جمهورها ومتابعيها بفيديو لها أثناء تواجدها في إيطاليًا بمهرجان فينسيا الدولي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت يسرا في الفيديو وهي ترتدي فستانا أزرق وعلق عدد كبير من متابعيها على الفيديو وأشادوا بالإطلالة الجديدة لها.

يذكر أن النجمة يسرا تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد لم يم تحديد اسمه حتى الآن، وتعيد من خلاله التعاون مع المخرج عمرو عرفة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد نجاح تجربتها الأخيرة في مسلسل “أحلام سعيدة”، وتتعاون يسرا هذه المرة مع المؤلف نادر صلاح الدين الذي يعتبر هذا العمل أولى تجاربه في الدراما المصرية بعدما قدم عددا كبيرا من افلام السينما.