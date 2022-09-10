ميرهان حسين… بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور لها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - لفتت النجمة “ميريهان حسين” الانظار، في أحدث ظهور بها ، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” بلوك صيفى خاطف من الساحل الشمالى .

نالت الصور إعجاب العديد من متابعيها مع كاتبتهم تعليقات إيجابية لها .

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين تشارك الفنان محمد رجب فى مسلسل “الونش” وتظهر بشخصية الزوجة الثانية لمحمد رجب الذي يجسد دور رجل أعمال، وهي بائعة في محل ملابس، وتمر حياتها بالعديد من الأزمات، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

الجدير بالذكر الفنانة ميريهان حسين انتهت من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم «اتنين للإيجار»، وتعد أول تجرية لميرهان حسين في الغناء.

ونشر الموزع إسلام شيبسي صورة تجمعه مع الفنانة ميريهان حسين من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «فيسبوك»، معلنًا فيها عن انتهائهم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم اتنين للإيجار، حيث قال: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميريهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

وتابع إسلام شيبيسي، الأغنية من توزيعي، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، محمد جودة هندسة وميكس وماستر من فيلم اتنين للإيجار