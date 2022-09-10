شاهد .. أنجي خوري بتتحدى سما المصري و هتفرجك علي ليله دخلتها كامله .. أتفرج ببلاش

فنون - كتب سعد محمود في السبت 10 سبتمبر 2022 12:05 صباحاً - تعتبر السورية، إنجي خوري واحدة من أوسخ الشخصيات التي ظهرت مؤخرًا على السوشيال ميديا، فهي لا تحترم بلدها الأعرق بين بلاد الله الواسعة، وتهين عائلتها بسبب الفديوهات والصور الفاضحة التي تنشرها، كما أن جميع الفنانين يتجنبونها لأنها تريد الصعود على ظهور المشاهير، ومشاكلها معهم.

هذه الفتاة الشاذة، لا تحترم حتى حرمة وقدسية شهر رمضان، قبل دقائق ظهرت إنجي في بث مباشر، مرتدية (هوت شوت)، وقميصا كشف صدرها، ورقصت بإثارة أمام الكاميرا، وتصرفت بغرابة، وقامت بإشارات غير لائقة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من متابعيها لشتمها.

رغم تصرفات انجي المشينة، لكنها متابعيها تجاوزوا المليون متابع، والغريب أن المغنية اللبنانية، شيراز الوحيدة التي تتابعها، ولا نعرف السبب، لكن أكثر فرضية معقولة، أن شيراز عدوة المغنية اللبنانية، قمر التي سبق وتهمت صاحبة أغنية (قمرة)، بالتحول من ذكر إلى أنثى.

إنجي خوري، أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، بعدما نشرت فيديو على صفحتها الرسمية على إنستغرام، ظهرت فيه مع المغني اللبناني، آدم يغني لها، وعلقت على الفيديو : (الفنان آدم يغنّي أنجي خوري وبس وانتي نوو)، وتابعت: (لو ما سرمايتو لجمال ما كنت سمعت فيكي، ولو بتشكي براسك ريش غنية ما رح يغنيلك آدم).

هنا الوثيقة حول متابعة شيراز لأنجي وصورنا فيديو للتوثيق.