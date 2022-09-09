ندى الكامل… طليقة احمد الفيشاوي تنفعل على جمهورها .. شاهد الان السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - انفعلت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بسبب السؤال المتكرر حول ارتباطها.

وردت عليه من خلال خاصية استوري على انستجرام وقالت: “ياجماعة مش مرتبطة ولا فيه مشروع جواز ولا حتى خطوبة، ومبيجمعنيش علاقة بأي شخص وبلاش أي إشاعة تطلع تصدقوها ولو فيه حاجة أنا هقول وهعلن لأني أكيد مش هخبيه يعني”.

وفاجأت ندى الكامل، الجمهور بإلغاء متابعة عمر كمال، لتنتهي بذلك العلاقة التي ربطت بين ندى الكامل ومطرب المهرجانات، التي يمكن وصفها بالصداقة التي استمرت قليلا لاسيما أن كلا منهما لم يصف طبيعة الصلة بينه وبين الآخر حتى الآن.

وتجاهلت تلك الأزمات بوصلة رقص في فيديو نشرته عبر ستوري حسابها بـ”إنستحرام” وظهرت تغني وترقص على أنغام أغنية “الحلق” للمطرب سعد لمجرد، يأتي ذلك بعدما، اعترفت ندى الكامل – طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بحبها للفنان عمر كمال، حيث أبدت إعجابها بصوته عن حمو بيكا، لتثير بذلك ندى الكامل التساؤلات مرة أخرى حول ارتباطها بالفنان عمر كمال بعد أخبار كثيرة تم تداولها خلال الفترة الماضية .

وأثار الفنان عمر كمال، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد أنباء خطبته من ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعدما نشر الأول صورة لحبيبته وهو يخفي وجهها.

وتساءل بعض من نشطاء السوشيال ميديا، حول إن كانت حبيبة أو خطيبة عمر كمال هي طليقة أحمد الفيشاوي حقًا، لا سيما بعد اقتراب الثنائي من بعضهما البعض خلال الفترة الأخيرة، وترددهما على عدد من الأماكن العامة خلال الفترة الأخيرة.