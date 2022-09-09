ميريام فارس… بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اختارت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ مشاركة صور جديدة لها بدت فيها تستمتع بآخر أيام الصيف تحت أشعة الشمس بإطلالة ناعمة أرفقتها بتعليق :”طبيبعي ” مع رمز تعبيري للشمس.

وظهرت ميريام على ما يبدو بلباس البحر من قطعتين لكنها ارتدت ميريام فوقه من الجزء الأسفل سروالاً باللون الأخضر بقدمين واسعتين جداً ومزموم عند الخصر، واعتمدت ارتداء الجزء الأخر من المايو من الأعلى باللون الأصفر.

ومن ناحية الشعر، تركت ميريام شعرها المتموّج الشهير من دون أن تربطه ووضعت على عينيها نظارات شمسية واقية وانتعلت حذاء مريحاً خاصاً بالبحر باللون الأصفر نسقته مع الإطلالة.

وقد أشاد المتابعون بإطلاتها ورشاقة قوامها وانهالت عليها عبارات الغزل منهم.