شاهد لايف سما المصري وهي سكرانه وبترقص رقص ساخن ومتابع: كسحت صافيناز وفيفي عبده

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 09 سبتمبر 2022 04:27 مساءً - نشرت الفنانة سما المصري، مقطع فيديو لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل الحمام الخاص بها، ووجهت رسالة "غريبة" لجمهورها، وهي في حالة من "الهزيان".

وتعرضت الفنانة الاستعراضية، لانتقادات واسعة من قبل متابعيها، والذين لفتوا إلى أنها لم تكن في حالتها الطبيعية، وأنها كانت في حالة "سُكر".

وهاجمها أحد النشطاء، قائلًا :"مش فارق معاكي ليلة النصف من شعبان والأعمال بتطلع لربنا، أبوكي اللي أكيد عايش أو ميت ميقدرش يشاور ويقول دي بنتي، اعملي حتى احترام لليلة دي".

بينما علق آخر: "أهو انتي كده بتخدمينا بفيديوهاتك وانتي ضاربة كده، مش تقوليلي عايزة تبقي عضوة في المجلس".

فيما علق آخر:" دي سكرانة".