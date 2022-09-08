نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لاميتا فرنجيه …بإطلالة مثيرة فى أحدث ظهور .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، أحدث إطلالاتها التي تتسم بالجرأة والأنوثة.

وظهرت لاميتا فرنجية فى صور جديدة من فرنسا خلال قضاء اجازتها الصيفية، حيث ارتدت فستان مثير باللون الازرق، واختارت ترك خصلات شعرها المبلل منسدلا وراء ظهرها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة.

الجدير بالذكر أن اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع النجم تامر حسنى ، ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.



و تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.