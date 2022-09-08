نميمة الفن: بالفيديو مايا دياب: انا مغرية مش محتاجة اللبس ضيق ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 07 سبتمبر 2022 06:03 مساءً - ردت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الانتقادات التي توجه لها بسبب إطلالتها التي دائما تثير الجدل، واتهامها أنها تعتمد ذلك للفت الأنظار.

وقالت مايا دياب خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي: أنا مختلفة أنا فنانة لست عادية أشبه نفسي وأعبر عن نفسي، إذا خرجت على العشاء مع أصدقاء من دون التقاط صور ونشرها سأرتدي نفس الملابس، لدي فريق يعمل معي أحيانا يسألوني لماذا لا أنشر صور من سهراتي مع أصدقائي وأنا أفضل أن أحتفظ بهذه الصور لنفسي.

وتابعت: أنا لا ألفت الانتباه أنا إنسانة أعبر عن نفسي ولست مثل كل الناس نشبه بعض، بل إنسانة مختلفة، مايا الإنسانة غريبة ومايا الفنانة غريبة أكثر لأن لدي مساحة أعبر عن نفسي بكل شيء.