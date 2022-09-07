ميرهان حسين … بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور تثير الجدل كعادتها بفستان مثير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها على موقع الصور الشهير إنستجرام تفاصيل حياتها اليومية بطرح العديد من الإطلالات المختلفة والصور الجديدة.

وهو ما فعلته منذ قليل عندما نشرت أحدث صورها وظهرت فيها وهي ترتدي فستان أبيض مفتوح من الجانبين، وهو ما نال إعجاب متابعيها على الصفحة الرسمية.

أجرأ إطلالة لميريهان حسين

وظهرت ميريهان فى بعض الصور بإطلالة جريئة للغاية بدافع الهواء الذي عمل على كشف جزء كبير من ساقيها أثناء تصويرها هذه الإطلالة.

ولاقت الصور استحسان عدد كبير من جمهور ميريهان على الصفحة الذين وصفوها بكيم كاردشيان العرب، وهو اللقب الذي تفضله ميريهان منذ بداية ظهورها فى الوسط الفني.

ميريهان حسين تزور مستشفى الأطفال

كانت الفنانة ميريهان حسين، قد شاركت متابعيها صورا من زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت ميريهان حسين في لفتة إنسانية، خلال زيارتها مستشفي سرطان الأطفال وتقديمها الهدايا والالعاب لهم، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.

ودائما ما تتصدر ميريهان حسين محركات البحث بسبب ملابسها الجريئة التى تعتمدها فى جميع اطلالتها، وكان أخرها اطلالة كشفت من خلالها التاتوهات الجديدة التى قامت برسمها على جسدها سواء فى منطقة الظهر أو الكتف.

ميريهان تثير الجدل بصورها مع إسلام شيبسي

ومن الصور التى اثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية صور ميريهان حسين مع الموزع الموسيقي إسلام شيبسي، الذي انتهى من تنفيذ أحدث أغانيها ضمن فيلمها الجديد”أتنين للإيجار”. وظهرت ميريهان فى الصور مع إسلام شيبسي وهي تجلس بجواره وشبه تحتنضه ما جعل البعض يظن بوجود ارتباط عاطفى بينهما وهو ما نفته جملة وتفصيلا.