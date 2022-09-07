فيفى عبده … تتألق في الساحل الشمالى ” بالهوت شورت والتوب” بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة صيفية جريئة وذلك بارتدائها هوت شورت وتوب.

وتألقت فيفي عبده، مرتديه هوت شورت جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب باللون الأسود، ووضعت قميص ملون على الخصر ليكشف عن رشاقتها وجمالها، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة مع قرط بسيط لإكمال ظهورها.

واعتمدت الفنانة فيفي عبده في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، ووضعت نظارة شمسية لإكمال اللوك، واختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت كاب على الرأس باللون الأسود ليكشف جمالها.