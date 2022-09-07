سلمى ابو ضيف… بإطلالة جريئة تثير الجدل فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سلمى أبو ضيف، بتوب باللون النبيتي، ونسقت معه جاكيت كاجوال بألوان صيفية مبهجه تكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى أبو ضيف، في المكياج على الالوان البنية للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سلمى، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف سلمى أبو ضيف، بوضع الكثير من الاكسسوارات ، واكتفت بوضع قرط باللون الذهبي لإكمال اللوك.