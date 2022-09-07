ياسمين صبري… بإطلالة ساحرة تخطف القلوب باللون الاحمر .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة الانظار بأحدث إطلالاتها التي اعتمدت فيها على اللون الأحمر والذي يعد واحد من أقرب الألوان إليها.

وتألقت النجمة المصرية ، واعتمدت في إطلالتها على تسريحة الشعر الويفي المنسدل والذي منح إطلالتها لمسات حيوية مختلفة.

إطلالات ياسمين صبري بالأحمر

زينت ياسمين صبري إطلالتها بمجموعة من المجوهرات التي زادت من جمال إطلالتها ومنحتها لمسات جمالية خاصة. فاختارت عقد بحبات طولية، وحلق أنيق، كما زينت يديها بأساورها المفضلة.

كما اختارت ياسمين صبري لإطلالتها مكياجها المعتاد الذي يعتمد على لون أحمر شفاه جريء و لمسات ناعة تتناسب مع ملامحها.

اللون الأحمر من الألوان المفضلة للفنانة ياسمين صبري، فتألقت النجمة المصرية بلونها المفضل في أكثر من إطلالة، ففي عيد ميلادها، ظهرت ياسمين صبري بفستان أحمر ستان متوسط الطول بتصميم Off-Shoulder، وبه درابيهات بطول الفستان، من تصميم دار أزياء DOLCE & GABBANA، ويصل سعره إلى 2845 دولاراً.

وفي إطلالة سابقة تألقت ياسمين صبري بإطلالة ناعمة باللون الأحمر حيث اختارت لإطلالتها فستان أحمر بحمالات عريضة يعتمد على قصة صدر مربع، وزينت إطلالتها بتسريحة شعر ملموم أبرز ملامحها.