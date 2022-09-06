مارست الجنس داخل سيارة وحصلت على ملايين الدولارات .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - في واقعة غريبة ونادرة الحدوث، حصلت امرأة أمريكية على تعويض 5.2 مليون دولار من شركة تأمين.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فإن المرأة، أصيبت بمرض عقب ممارستها الجنس داخل سيارة شريكها المؤمن عليها من قبل الشركة.

وفي التفاصيل أوضحت المرأة في الدعوى ، التي أقامتها العام الماضي في ولاية ميسوري أنّ شريكها نقل لها فيروس الورم الحليمي البشري سنة 2017.

وقد طالبت المرأة شركة تأمين السيارة بتعويض عن “خسائر وإصابات” تعرضت لها، وتحديداً عن النفقات الطبية التي تكلفتها.

وانتشر خبر القرار القضائي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، مثيراً سخرية عدد من المستخدمين.

كما غرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر “تويتر” أن “التعويضات الغريبة المماثلة تمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات”.

ويعتبر فيروس الورم الحليمي البشري الذي يتسبب بالإصابة بسرطان عنق الرحم، هو أحد أكثر الأمراض المنقولة جنسياً شيوعاً في الولايات المتحدة.

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