بعد غياب 20 عامًا.. نجلاء فتحي تظهر وتفضح عادل إمام: يفعل هذا الامر ومش عاوز يتوب .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت الفنانة المصرية نجلاء فتحي، مواطنها الفنان عادل إمام، ووصفت أفلامه بـ “الفاسدة” وذلك في أحدث ظهور لها بعد غياب 20 عاما.

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محمد يوسف

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