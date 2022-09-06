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بعد غياب 20 عامًا.. نجلاء فتحي تظهر وتفضح عادل إمام: يفعل هذا الامر ومش عاوز يتوب .... شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت الفنانة المصرية نجلاء فتحي، مواطنها الفنان عادل إمام، ووصفت أفلامه بـ “الفاسدة” وذلك في أحدث ظهور لها بعد غياب 20 عاما.

وقالت فتحي، خلال مقطع فيديو: ” عادل إمام اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجمهور .. اللي عملك الشعب اللي دفع فيك تذكرة ووصل أجرك لملايين “.

وأضافت: أعماله كلها فساد لمحبة الفساد.. يعني في الآخر يطلع الفاسد هو الرابح .. 40 سنة وأنت بتشرب الناس اللي أنت عاوزة .. اللي الدولة عوزاه”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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