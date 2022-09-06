أهم الاخبار

.. شاهد الان صافيناز ترقص على يخت سعودى والنقود تنهمر علي جسمها العاري

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر .. شاهد الان صافيناز ترقص على يخت سعودى والنقود تنهمر علي جسمها العاري على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للراقصة الشهيرة صافيناز وهي تنهمر عليها أموال «نقطة» أثناء رقصها.

وظهرت الراقصة الأرمينية صاحبة الصيت الواسع، وهي علي يخت خاص بمواطن سعودى ، وهي ترقص لعدد من الرجال و النساء، فى الحفلة الخاصة، بينما يقوم أحد الحاضرين بإلقاء النقود عليها.

كما ظهرت الراقصة ببدله خليعة، وحركات مثيرة أثناء رقصها، مما أثار استياء بعض المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها فى المقابل واصلت حصد الإعجاب من محبيها الذين ازدادوا وجاءت تعليقاتهم بعبارات الثناء على الراقصة .

Source link

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا