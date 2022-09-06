نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ندى الكامل … طليقة احمد الفيشاوي تهاجم الشيخ مظهر شاهين” سيبك من جسم وركز فى نفسك” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت ندى الكامل جمهورها عبر خاصية “ستوري” بصفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة من المنشورات ردت من خلالها على هجوم الشيخ مظهر شاهين عليها.

وكتبت ندى الكامل: “إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، سكتُ عن السفيه، فظن أني عييت عن الجواب وما عييت”، وأضافت: “وكم من جاهل في الدين يفتي بآلاف المصائب قد نسبب”.

كفاية لت وعجن

وتابعت: “هو ده آخرك في الرد عليا، بتتفنن في وصفي، وبعدين ما أنت ما شاء الله أهو واخد بالك من كل حاجة فيا ومركز أوي، ركز في نفسك يا أخ، ولو الفيلر والبوتكس هما اللي مغطيين على ريحة الدم وإنك مش شامم غير ريحتهم تبقى مصيبة، إنك تسيب الحال والأحوال وترد عليا، وبعدين ما تتكلمش عن النفخ، لأن إللي زيك واللي شبهك نافخنا من غير أي حاجة ومطهقنا في عيشتنا، سيبك من التمعن في جسمي ووصفه وركز في نفسك، وقوم من على الشلتة وبطل لت وعجن”.

خطورة شيوخ النفاق على المجتمع

وأردفت: “وبعدين إنت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي، ما تتوضا كده وتستغفر ربنا وتصلي لك ركعتين، بدل ما إنت عامل فيها خبير تجميل، أو ترد عليا بالتي هي أحسن، زي ما مفروض ترد وبالحسنى، وتحترم نفسك وشغلتك”.

وأكملت: “إنت درست واتعلمت دين ولبست العمة عشان تهاجمني بطريقة توصفني بيها، فين رد الإساءة بالمعروف إللي اتعلمته؟ فين فن الرد؟ فين وفين وفين؟”

واختتمت: “كدة واحد واحد، إنت بتحط مكياج في البرامج وكونتور وأنا بحب البوتوكس والفيلر، بس أنا بحط غالي، إنت بتحط رخيص”

بداية الخلاف

بداية الأزمة بين ندى الكامل والشيخ مظهر شاهين، بدأت عندما علقت “الكامل” على تصريحات مظهر شاهين:”الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين، كما تزعم إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين”.

وعلقت الكامل: “الأرض عليها 8 مليار إنسان تلتهم عايشين فى فيضانات وجفاف وحرب واسكت والنبى عشان الأرض مش ناقصاك.. مارس إنسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

ليسخر شاهين: “الحقيقة أنني حين وصلني ما قالته كدت أبكي “بحرقة” من غيرتها علي البشرية، ورفضها للخراب والدمار.. كدت أفقد الوعي أمام حرصها علي إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوي ثلاث رسالات سماوية يشملها الإسلام”.

وتابع: “وكيف سولت لي نفسي أن أنكر أديانا وضعية يعتنقها أناس يعبدون البقر “السادة والمنقطة”، والنار “الملهلبة”، والفئران “الكيوت”؟ إيه اللي في كلامي غلط وأنا بدافع عن الدين، وكاد أن يدمر بالونات الكوكب؟ إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش “نافخ”.