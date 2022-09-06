دينا … تثير الجدل بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها وتخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - طلت الفنانة “دينا” بإطلالة جريئة جديدة مما أدى إلى إنقسام المتابعين من بين مؤيد ومعارض للإطلالة, وهذا كان عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

فقد ظهرت مرتدية فستانا قصيرا بنفسجي غامق اللون, وتركت شعرهل منسدلا على ظهرها, واضعة لمسات ناعمة من المكياج, كما أنها لم ترتدي إكسسورات سوى ساعة يد .

وقد جاءت أكثر التعليقات ناقدة لتلك الإطلالة, فكانت الإنتقادات تتمحور حول قصر الفستان, وأيضا أنه لا يناسب سنها بدل يناسب الأطفال والمراهقين .

يذكر أن أخر أعمال “دينا” الدرامية كان مسلسل ” غرايب سود”, أحد أعمال منصة .. شاهد الان الأصلية , وشارك في البطولة “ولاء عزام, سيد رجب, رامز أمير, محمد الأحمد, إيمان أبو العز”.