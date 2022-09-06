نميمة الفن: سما المصري جمهوري اتعود مني على قلة الأدب ومتابع: فاجرة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - في اول رد فعل لها بعد سرقة حسابها الخاص بها على انستجرام قامت سما المصري، بتدشين حساب جديد ونشرت عليه بعض الصور وقالت في تصريحات خاصة لـ"الحكاية": بمناسبه ان في ناس كتير ومواقع ملهاش 30 لازمه شتمتني لما الانستجرام القديم اتسرق مني احب اقولهم لو حسابي اتقفل انستجرام هفتح 100 غيره ومش انا اللي الانستجرام هيوصلني بالناس.. الناس بتعرف ازاي توصلي وانا كمان بعرف ازاي اوصلهم، واللي شايف اني باقدم حاجات اوفر مايدخلش عندي لانه ممكن يشوف حاجات اوفر اكتر من اللي شافه قبل كدا (دا من وجه نظره طبعًا) لكن انا اللي باعمله عادي والصراصير اللي في دماغ بعض الناس هي اللي بتوصلهم للحاله دي".

وبسؤالها عن أسباب جرأتها في طرح الصور والكليبات بهذا الشكل قالت ضاحكة الناس اتعودت مني خلاص على قلة الأدب، ولو هنتكلم جد بقي أنا مابقدمش حاجه عيب انا كدا وواضحة جدًا، وماعنديش حاجه اخبيها واللي مش عاجبه صوري أي حيطة ويخبط دماغه فيها.