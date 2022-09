نوال الزغبي… بإطلالة ساحرة تخطف القلوب برقتها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ الأضواء، بصورة جديدة لها نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت نوال على الصورة وكتبت باللغة الإنجليزية :”BRAIN !!! like heart … go where he is appreciated”، ما معناه باللغة العربية :”مخ !!! مثل القلب .

إذهب حيث هو موضع تقدير”.

متابعو نوال عبروا عن إعجابهم الكبيرة بإطلالتها بالصورة، وبالتعليق الذي كتبته، وتركوا لها الكثير من علامات الإعجاب، وتداولوا منشورها عبر صفحاتهم الخاصة، وكان من بين تعليقاتهم :”في اجمل منك انتي ؟ جننتينا بالتسعينات و هلا زاد جمالك جمال بس متاكد انا كفان قديم لنوال انه من كثر هالانسانة ما قلبها بيضوي حب على قد ما جمالها بيزيد بريق Love you Nona” و :”إعذريني بِ بحور عينيكِ أفقد الإتزان !وغمرني بعينيك ضيعني ولاقيني ونطرني ما عليك ناديني هنيني ما بسال لوين عفيني ووعيني بشوف الدنيي تنين”.