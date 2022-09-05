مايا دياب… بفستان شفاف جرئ يثير جنون المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

ظهرت مايا دياب، في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأزرق الفاتح و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل، بالإضافة إلي ذلك تميز بالقماش الشفاف الذي كشف عن ساقيها.

انتعلت مايا دياب حذاء صيف أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية و الأنيقة التي زادت من جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مايا دياب على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.