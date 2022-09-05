شاهد .. فضيحة مدوية لـ رهف القنون : نعرض الفيديو المحذوف وما حصل بينها وبين صديقتها صادم

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 05 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - شاركت الناشطة السعودية المقيمة في كندا ​رهف القنون​ الجمهور مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة ملفتة للنظر.



وإرتدت رهف القنون فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأخضر ومن دون أكمام، كشف عن الوشم الكبير الذي تضعه على ذراعها، ونسقت معه مجموعة أكسسوارات أضافت للإطلالة رونقاً خاص.

أما من الناحية الجمالية، فتركت رهف القنون شعرها الأشقر الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ترابي يليق بملامحها.

وقام الجمهور بتشبيه إطلالة رهف القنون هذه بإطلالة نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ من حيث الشعر والماكياج، وبعضهم إعتبر انها أصبحت نسخة طبق الأصل عنها.



