نرمين الفقي… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة بمايوه مثير .. شاهد الان الروعه

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا ان جديدة خلال إستمتاعها بالأجازة الصيفية.

ولفتت نيرمين الفقي الأنظار في الصور بإطلالة صيفية جريئة ، حيث ظهرت بمايوه باللون الأسود ونسقت معه كاش مايوه شفاف جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

ونسقت نيرمين الفقي مع إطلالتها قبعة جمعت بين اللون الأبيض و الأسود أيضا، مع نظارة شمس سوداء ذات إطار أسود اللون، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المموج والمنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.