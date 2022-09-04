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ملكة جمال الساحل الشمالى 2022 الأصغر سناً .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - 05859e84-3344-4afc-8e3f-fda7cf9e9a28

فى احتفالية متميزة لتتويج ملكة جمال الساحل الشمالى لصيف 2022 ضمن فاعليات المسابقة  السنوية التى تنظم سنويا بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى ، حصلت المتسابقة الأصغر سنا نورين السيد على لقب أجمل فتاة..

شارك فى المسابقة عدد كبير من المتسابقات وصل النهائي منهم 13 متسابقة من كافة أنحاء الجمهورية ..

نورين الفائزة في مسابقة ملكة جمال الساحل الشمالي لعام 2022 ، هي ابنة الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز مدير وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الوحدة للدراسات.

وظهرت نورين بإطلالة مبهجة وهى تقدم عرض الأزياء بفستان من اللون الأحمر مكون من قطعتين ، وقد شبهها الحضور بعروسة البحر بعد ارتدائها لهذا الفستان ذو التصميم المميز..

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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