بطولة ياسمين الخطيب .. تسريبات فاضحة مع خالد يوسف .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها تشعر بالشفقة على الفتيات اللاتي ظهرن مع المخرج خالد يوسف بالفيديوهات لكنها غير متعاطفة معهن.

أضافت، خلال حوارها برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، أنها

ليست طرفًا في هذا الأمر، مشيرة إلى اعتراف الفتاتين خلال التحقيقات بوقوع الأزمة في 2014، حيث لم تكن تزوجته بعد.

استبعدت نفسها من التورط في

تسريب تلك الفيديوهات انتقامًا منه بعد انفصالهما في 2017، معقبة: “أنا أنتمي إلى واحدة من أعرق عائلات مصر، ولا تنقصني الشهرة، أو النجومية، وأعمل بمجال من أكثر المجالات نخبوية، فماذا ينقصني حتى أدعي زواجي من رجل انتهت علاقتي به منذ عامين؟”.

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