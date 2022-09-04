نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ميريام فارس … بإطلالة جريئة في أحدث ظهور تثير الجدل بين المتابعين .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميريام فارس، جمهورها ومحبيها بجلسة تصوير جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت ميريام فارس بإطلالة لافتة تميل للجرأة، مرتدية مايوه ونسقت عليه كاش مايوه مصمم من قماش الستان المنقوش، مما عكس قوامها بشكل واضح.

واختارت ميريام فارس قبعة أنيقة مع ترك خصلات شعرها الذهبي للخلف بشكل لافت ووضعت مكياجًا ناعما وعلقت قائلة “ذروة صغيرة من اسبوعي”

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية “قضيها انبساط” والتي كتب كلماتها الشاعر مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع موسيقي هاني ربيع.

وحقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

وأعلنت، ميريام فارس عن إحيائها حفل كأس العالم 2022 المقرر إقامته في دولة قطر، مؤكدة أنها بدأت في تحضير عمل فني خاص بتلك المناسبة العالمية.