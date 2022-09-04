نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مايان السيد …بإطلالة جذابة أنيقة فى أحدث ظهور .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايان السيد صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مايان السيد بإطلالة جذابة أنيقة، مرتدية فستانا لامعا باللون الأسود، مما حاز على إعجاب متابعيها.



تصدرت الفنانة مايان السيد مؤشرات البحث على “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في برنامج “مساء دي إم سي”، تقديم الإعلامي رامي رضوان.

وتحدثت الفنانة مايان السيد، عن فكرة الاتجاه لـ الاعتزال، وقالت: “كان فيه فيديو أنا نزلته بهزر مع صحابي واحنا مسافرين، بقول فيه ميان ميونة وأميرة أمورة ولقيت الناس بتهزر ودي حاجة عادية ولا تسبب مشكلة لي، وكان فى البعض بتتريق ودي حاجة عادي كمان، وكان فيه ناس بتشتم وبـ ألفاظ خارجة وصعبة”.