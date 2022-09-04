رضوى الشربيني… بإطلالة ساحرة تخطف القلوب برقتها وأنوثتها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت رضوى الشربيني ببنطال كلاسيك باللون الأبيض، وبه خط باللون الأسود من الجانبين، ونسقت معه توب باللون الأسود، وارتدت جاكيت كلاسيكي باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رضوى الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف رضوى الشربيني بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع عقد حول الرقبة باللون الفضي مع مجموعة من الخواتم باللون الفضي لإكمال ظهورها.