درة … تخطف القلوب بإطلالة ساحرة فى مهرجان البندقية السينمائي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الممثلة التونسية ​درة زروق​ في ​مهرجان البندقية السينمائي الدولي​، حيث حرصت على حضور احتفالية خاصة عن السيدات في السينما ضمن مهرجان البحر الأحمر على هامش مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ79 المقامة حاليًا.

إختارت درة لإطلالتها فستان اسود كلاسيكي بتصميم أوف شولدر مع قفازات تول مميزة من المصممة الكويتية المستقرة في الولايات المتحدة بزة الزومان. يبلغ سعر فستانها 745 دولار اميركي. وزينت درة إطلالتها بعقد ماسي من تصميم Messika Jewelry، سرحت شعرها في شكل بان في اعلى الرأس كما اختارت أحمر شفاه من اللون القوي ليلون الاطلالة.

اذهلت درة متابعيها بهذه الاناقة فتغزلوا بجمالها وعبروا لها عن اعجابهم.