إليسا … بإطلالة جريئة فى أحدث اغنيه لها مما عرضها للهجوم بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لسخرية العديد من رواد مواقع الصور الشهير انستجرام بعد طرح أحدث صورة لها من كواليس تصوير كليبها الجديد أنا وبس.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورة إليسا بشكل سلبي، حيث اتهمها البعض باستخدام برامج الفوتوشوب حتى تظهر بشكل شبابي، فيمها أتهمها البعض الأخر باستخدام الفلاتر التى تحسن الوجه.



أعلنت الفنانة إليسا عدم التعاون مجدداً مع الملحن زياد برجي، بعد إصراره على غناء أغنية “أنا وبس” بصوته، حيث نشرت عبر تغريدة قائلة: “واحد بيردح على مواقع التواصل، وواحد بيجكي وبتقل الحكي على الخاص أو Whats up، هل تضل صورته حلوة! .. بس أنا شفت الوجه الحقيقي تبعه اليوم، والحقيقة أنا كتير مصدومة من الاتنين وأكيد أكيد هيدا آخر تعاون معن هما الاتنين .. بس الأغنية ملكي فأكيد أنا رحأنزلها .. ولأني وعدت الناس فييا كمان”.

تعرض الفنان اللبناني زياد برجي للتهديد بالقتل بعد خلافه مع الفنانة إليسا، حيث وصله على هاتف ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، من قبل مجهول قال إنه من جمهور الفنانة إليسا، وتوعد بقتله في حال طرح أغنية إليسا الجديدة “أنا وبس” بصوته، وذلك بعد إعلانه عن رغبته في غناء الأغنية التي هي من ألحانه، والسبب أنها كانت هدية لزوجته. وعلق “برجي” قائلاً: “إتمرت المحبة إني أقدم أغنية بنتي ومرتي زوجتي يلي مقدملها إياها بمناسبة عيد زواجنا”.