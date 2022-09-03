​ماهلاغا جابري​… ملكة جمال الكون بفستان مثير وإطلالة جريئة تخطف القلوب .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت عارضة الأزياء العالمية ​ماهلاغا جابري​ الجمهور مجموعة صور ومقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، سحرت فيها قلوب المتابعين.

وظهرت ماهلاغا جابري وقد إرتدت فستاناً متوسط الطول باللون البيج وضيق، مع شق على أحد الساقين وقصة مميزة على الخصر، ونسقت معه حذاء صيفي شفاف بكعب عالي، ومجموعة اكسسوارات مميزة، أضافت الإطلالة جمالاً.

أما جمالياً، فتركت ماهلاغا جابري شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمال ملامحها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور ماهلاغا هذا، وعبروا عن إعجابهم الدائم بإطلالاتها وجمالها.