ياسمين الخطيب… بإطلالة أنثوية جريئة تخطف الأنظار بمايوه احمر مثير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية جريئة، مرتدية مايوه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا أبرز جمال إطلالتها، وعلقت على الصور قائلة: “آخر أيام الصيفية”، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

انفصال ياسمين الخطيب

وكانت ياسمين الخطيب، مؤخرًا، أعلنت انفصالها عن زوجها رمضان حسني، بعد أزمة كبيرة وقعت بينهما ورغم محاولات الصلح إلى أنهما قررا إنهاء علاقتهما نهائيًا.

وعلقت ياسمين الخطيب، من خلال خاصية الاستوري قائلة: “تم رسميًا الانفصال عن رمضان حسني، أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميون والصحفيون رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره فى كلمة نصيب”.

وتابعت: “أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير فى ما هو قادم”.