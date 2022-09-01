منه فضالي… بالمايوه فى أحدث ظهور باللون الاحمر تثير الجدل بين المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة منة فضالى مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق انستجرام من عطلتها الصيفية وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية مايوه باللون الأحمر .

منة فضالى تنعى جورج الراسى

نعت الفنانة منة فضالي، المغني جورج الراسي الذي لقي مصرعه صباح اليوم، في حادث سير بالقرب من الحدود اللبنانية- السورية، وهو في طريق عودته بعد إحياء حفل في العاصمة السورية دمشق .

وكتبت منة فضالي عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”: “خالص االتعازي اخو صديقتي نادين الراسي في ذمه الله جورج الراسي ربنا يرحمك برحمته ويغفرلك .

منة فضالى برفقة والدتها

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.



وظهرت منة فضالي في الصورة، على شاطئ البحر اثناء قضاء اجازتها فى احدى المدن الساحلية وهي برفقة والدتها في أحدث ظهور لهما.

أحدث إطلالات منة فضالى

نشرت الفنانة منة فضالي صورا جديدة لها تألقت فيها بإطلالة ناعمة وصيفية، وقامت منة فضالي بمشاركة الصور مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وقد عبر متابعيها عن جمالها وأناقتها.

وخطفت منة فضالي الأنظار في الصور بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية مايوه يشبه المايوهات الرجالى وتوب فسفورياللون على الشاطىء

أخر أعمال الفنانة منة فضالي

ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم “مغامرات كوكو” بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني،شيرينرضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومنإخراجإسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبدالمغنى،وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى،وأميرةالشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاجلؤي عبدالله، وإخراج أحمد خالد أمين.