ناهد السباعي… تبرز جمالها وأنوثتها بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك..

وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام”.

وظهرت” ناهد ” بإطلاله صيفية وهي ترتدي ملابس البحر وتجلس على حمام السباحة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الأسود منسدلا على كتفيها ونسقت ألوان مكياج ناعمه لتبرز ملامحها.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل “منورة بأهلها”، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، والعمل من إخراج يسري نصر الله.