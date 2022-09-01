جوهرة… تشعل السوشيال مديا بوصلة رقص بهوت شورت جرىء .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الراقصة جوهرة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بمقطع مصور جديد لها.

ظهرت جوهرة في الفيديو وهي موجودة على خشبة المسرح بجوار مطرب المهرجانات عنبة ورقصة على إحدى أغانية التي كان يقدمها للجمهور.

كانت جوهرة ترتدي إطلالة صيفية جريئة، فظهرت بهوت شورت قصير من اللون اللبني وتوب مكشوف من منطقة الظهر والبطن.

انتقد إطلالة جوهرة المبالغ فيها ووصفوها بالجريئة، لكن البعض أكد أن إطلالة موفقة ومناسبة لأجواء الصيف والسهرات.

منذ 8 ساعات