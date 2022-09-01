الصاروخ رانيا يوسف ولعت شباب الساحل بالبكيني على البحر .. اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 01 سبتمبر 2022 12:09 صباحاً - تمضي الفنانة المصرية رانيا_يوسف، فترة عطلة صيفية في الساحل الشمالي في مصر، برفقة ابنتيها (نانسي)، (ياسمين).

نشرت رانيا اليوم، مقطع فيديو ظهرت فيه تستمتع بوقتها على شاطئ البحر، ولفتت الأنظار بارتدائها مايوه بيكيني، وضعت فوقه كاش مايوه شفاف.

رانيا واحدة من أشهر نجمات مصر، واكثرهن جرأة وإثارة.

تزوجت أربعة مرات الأولى كانت من رجل الأعمال السعودي تركي عبد الرحمن والثانية من المنتج محمد مختار وأنجبت منه طفلتيها ياسمين ونانسي لتنفصل عنه بعد زواج دام 12 سنة. ثالث ارتباط كان مع رجل الأعمال المصري كريم الشبراوي، والرابعة من المهندس طارق عزب الذي انفصلت عنه في 2018.