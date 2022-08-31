ياسمين الخطيب… تثير الجدل مرة أخرى بالظهور بمايوه صارخ .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خطفت أنظار الجميع.

وظهرت ياسمين الخطيب مرتدية المايوه باللون الأحمر من داخل حمام السباحة، وظهرت بالشعر المبلول.

وتزينت ياسمين الخطيب بالأقراط البسيطة التي تتناسب مع ظهورها وتواجدها داخل حمام السباحة.

واعتادت ياسمين الخطيب على إثارة الجدل بإطلالتها الجريئة والمكشوفة في صيف 2022، وبظهور لافت من حمام السباحة.

ظهور والدة ياسمين الخطيب

ونشرت ياسمين الخطيب صورة لوالدتها، والتي اثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وذلك للشبه الكبير بينمها، حيث علق الجمهور، نفس جمال ياسمين، كده عرفنا ياسمين طالعه حلوة لمين.

وارتدت والدة ياسمين الخطيب زيا محتشما ذو ألوان هادئة وهى الأبيض والأزرق مكون بلوزة بيضاء وطرحة بيضاء وجيب بيضاء منقوشة بالزهور الزرقاء