نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبى… تستعرض جمالها بإطلالة مثيرة عبر ”انستجرام” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار من خلال صور جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتالقت هيفاء بلوك جرئ حيث ارتدت مايوه، وحرصت على اضافة اكسسوارات مناسبة للطلة، ونضارة شمسية سوداء ضخمة.

الفنانة هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة “تيجي”،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية على يويتوب.

واقتربت أغنية “تيجي” لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.

واعتمدت هيفاء وهبي في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.