هل تعاني من صعوبة في الاستيقاظ من النوم صباحًا؟.. إليك 4 طرق تجعلك تنهض من فراشك مبكرًا دون الشعور بأي تعب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عادة مايشعر كثير من الناس بصعوبة الاستيقاظ من النوم صباحا خصوصا أولئك الذين يرتبطون بدوام صباحي سواء كان هذا الدوام دراسي أو وظيفي ومهني مايسبب لهم مشاكل كثيرة تؤثر سلبا على محصولهم الدراسي أو المهني أو الوظيفي.

ويعاني مجموعة كبيرة من الناس سواء أولئك الذين يعانون من مشاكل النوم المرمنة أو الذين لايعانون منها من صعوبة الاستيقاظ مبكرًا خصوصا في فصل الشتاء إذ يشكل لهم الاستيقاظ صباحا كابوسا يؤرق بالهم باستمرار.

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ويمكن أن تأتي صعوبة الاستيقاظ من النوم نتيجة اتباع الشخص لنمط حياة معين أو بسبب وجود أمراض عضوية فيه لايشعر بها أو قد تكون نتيجة سلوكه المعيشي الخاطئ وتناوله للمنبهات قبل الذهاب إلى النوم مايتسبب في تأخير نومه لأوقات متأخرة من الليل مايجعله يشعر بصعوبة في الاستيقاظ صباحا.

كما أن إصابة الأشخاص بالأرق تحول بينهم وبين الاستيقاظ باكرا إذ يتسبب الأرق بعدم حصول الجسم على القسط الكافي من النوم وبالتالي صعوبة الاستيقاظ وليس الأرق وحده فقط من يتسبب في ذلك إذ أثبتت الدراسات أن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل الذهاب إلى النوم ليلا قد يحول دون حصول الأشخاص على النوم بشكل كافٍ.

وتشير الدراسات والتجارب العملية إلى أنه من الممكن تلافي هذه المشكلة عبر اتباع عدة خطوات إذ يجب على الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الاستيقاظ إتباعها حيث بإمكان هذه الطرق أن تجعلهم يستيقظون باكرا دون الشعور بأي تعب وتتمثل هذه الطرق بالآتي:

1-الاستعداد قبل الذهاب إلى النوم:

ويشير خبراء الصحة في هذه الحالة إلى ضرورة أن يتخلى الشخص عن بعض العادات السيئة قبل ذهابه إلى النوم ومن هذه العادات ممارسة الرياضة لأنها تعمل على تحفيز إفراز بعض الهرمونات المنشطة للجسم وبالتالي جعل الجسم في حالة تركيز وانتباه دائم.

ويشدد الخبراء على ضرورة أن يكون هناك مدة زمنية فاصلة بين ممارسة الرياضة والذهاب إلى النوم ويجب أن لاتقل هذه المدة عن 3ساعات على الأقل كما يجب أيضا قبل الذهاب إلى النوم عدم تناول المنبهات أو التعرض لضوء الأجهزة الألكترونية خصوصا الهواتف المحمولة.

2-تحديد موعدا للنوم:

ويستطيع أي شخص أن يحدد ساعات النوم التي تكفيه وتجعله يستيقظ نشيطا فإذا كنت ترى أن ثمان ساعات كافية لحصولك على كفايتك من النوم ولديك دوام يبدأ في الثامنة صباحا فعليك النوم في الساعة العاشرة ليلا وذلك من أجل الاستيقاظ في السادسة صباحا دون أي تعب.

3-تجنب النوم الخفيف:

يلجأ بعض الناس عند سماعهم لمنبهات هواتفهم صباحا إلى أخذ غفوة لمدة 10دقائق أو20دقيقة أخرى وهذا خطأ لأن ذلك الوقت لايفيد جسمك في شيء فقد أثبتت الدراسات أن النوم العميق هو فقط من يريح الجسم وأن تلك الدقائق القليلة لاتفيده على الإطلاق.

4-أحصل على حمام جيد وإفطار كامل:

عند الشعور بالتعب أثناء الاستيقاظ كل ماعليك فعله هو الذهاب إلى دورة المياة وأخذ حمام ساخن لأن ذلك كفيل بطرد التعب من جسمك نهائيا كما يجب عليك ممارسة ببعض التمارين مثل التمدد أو تمارين اليوغا وتناول الفطور لأنه الفطور يمنح الجسم الطاقة اللازمة التي تساعده في القضاء على التعب نهائيا.