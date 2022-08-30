إحذر وبشدة.. لا تتناول الخيار إذا كنت من أصحاب هذه الأمراض.. قد يتحول إلى سم قاتل يودي بحياتك!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخضروات صارت من الأطعمة التي تدخل في جميع الأنظمة الغذائية المختلفة ويحرص الجميع على تناولها، وعندما يكون الحديث عن الخيار الذي يعد أكثر الخضروات تناولا من قبل الجميع سواء الكبير أو الصغير، فهو يتناسب مع جميع الوجبات الفطار والغداء والعشاء، كما يكون من ضمن مكونات الكثير من الأكلات ولا يخلو أي طبق سلطة من الخيار، ومع الفوائد الكثيرة للخيار ولكن قد إلى مشاكل صحية كثيرة خاصة المعدة والقولون. فوائد الخيار الصحية. لا شك أن للخيار فوائد جمة ولكن يجهلها الكثير وسوف نوضحها لكم فيما يلي: اقرأ ايضاً: مقطع فيديو يظهر تفاصيل مصرع نجل رئيس سابق رمياً بالرصاص مع مرافقيه

يجعل الجسم أكثر رطوبة وتجنب الجفاف، حيث تناول خيارة تساوي شرب لتر ماء او أكثر، فلا تصاب بالعطش وخصوصاً وقت الصيام.

يعد أهم الخضروات التي تقينا أمراض السرطان الخبيثة لاحتوائه على مادة الكوكوريبا التي تعمل كمضاد حيوي للأمراض السرطانية.

يقضي على الإمساك في أقل وقت، كما يجعلك تخسر الوزن الزائد في وقت قليل، ولذلك تجده ضمن الأنظمة الغذائية للتخسيس.

يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي بشكل منتظم.

يحمي الإنسان من العديد من الأمراض مثل: مرض السكري، كما يقوي المناعة بشكل كبير. الأضرار الصحية للخيار إذا كنت من الأفراد الذين يشتكون من مشكلات في الجهاز الهضمي أو القولون والمعدة، فننصحك بعدم تناول الخيار إلا بعد استشارة الطبيب، لأن تناوله سيجعل معاناتك أشد أما في غير ذلك لتناوله كيفما تشاء.

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