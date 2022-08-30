ميرهان حسين… بإطلالة جريئة والتاتو يغطى جسمها العاري فى العلمين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ميرهان حسين عن أجرأ إطلالتها خلال الإجازة الصيفية في العلمين التي عادت منها مؤخرا لاستئناف تصوير أحداث أعمالها المقرر طرحها قريبا.

ونشرت ميرهان حسين عبر انستجرام جلسة تصوير جديدة لها بإطلالة جريئة وكاشفة ظهرت فيها بشكل متناسق بارتداء كاش مايوه أنيق، وأظهر أجزاء عديدة من جسدها منها التاتوه الذي أضافته مؤخرا في مناطق متفرقة منها على ظهرها وقدمها.