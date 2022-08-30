هيفاء وهبي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار بالهوت شورت .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية هوت شورت أبيض وتوب باللون الفاتح وشميز مشجر ونسقت مع هذه الاطلالة شبشب نبيتى وحقيبة صغيرة باللون الأخضر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة جدا واستكملت اطلالتها بنضارة شمس.

واختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.