مي سليم… بإطلالة ساحرة تشعل مواقع التواصل من جمالها الأخاذ .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الفنانة الأردنية ​مي سليم​ على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت فيديو جديدة لها، بدت فيه بإطلالة ساحرة.

وبالتفاصيل ظهرت مي بـ فستان أحمر ضيق أظهر جمال جسدهها ونحافتها، وذوقها العالي بإختيار ملابسها وتنسيقها، بالإضافة إلى الإكسسوارات الذهبية التي أضافت الكثير من الشياكة والأناقة لإطلالتها، وطبقت ماكياج صارخ يتناسب مع ثيابها ما أظهر جمال مفاتنها وجهها ونعومة بشرتها ونضارتها.

حاز الفيديو على إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا معها وتناقلوها بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن محبتهم الكبيرة لـ مي.