ياسمين الخطيب… تخطف الأنظار من حفل ملكة جمال مصر .. شاهد الان الروعه

ابو ظبي - احمد الجزار - لفتت ياسمين الخطيب أنظارمتابعيها، على “إنستجرام”، وظهرت بفستان أزرق مطرّز وكاشف من الساق والبطن.

ونشرت ياسمين الخطيب صورًا وفيديو من إطلالتها الجذابة التي ظهرت بها خلال ختام مهرجان “Miss Egypt 2022”.

ويشار إلى أن لجنة تحكيم المسابقة ضمّت: الدكتورة آمال رزق، الفنانة رحمة حسن، الفنان مصطفى درويش، الكاتبة والمذيعة ياسمين الخطيب، إلهام وجدي ملكة جمال مصر 2009، الدكتور باهي هاني أخصائي التغذية والسمنة، المذيعة ياسمين سيف، فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، مصممة الأزياء منى جودة، نادين الجيار ملكة جمال مصر 2021.