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شاهد .. منه فضالي لسه مولعه شباب الساحل بالمايوه

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فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 29 أغسطس 2022 08:48 مساءً - شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها فيديو جديد من عطلتها الصيفية ، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي بكاش مايوه علي الشاطئ و تفاعل عدد كبير من متابعي منة فضالي معها، ونال الفيديو إعجابهم .

ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم “مغامرات كوكو” بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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