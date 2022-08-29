شاهد .. منه فضالي لسه مولعه شباب الساحل بالمايوه

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 29 أغسطس 2022 08:48 مساءً - شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها فيديو جديد من عطلتها الصيفية ، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي بكاش مايوه علي الشاطئ و تفاعل عدد كبير من متابعي منة فضالي معها، ونال الفيديو إعجابهم .

ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم “مغامرات كوكو” بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.